В кружевном прозрачном платье: леди Китти Спенсер в пикантном наряде приехала на показ любимого бренда

Леди Китти Спенсер поделилась у себя в Instagram серией фотографий, показав, в каком пикантном аутфите приехала посмотреть шоу дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Племянница принцессы Дианы надела в этот день черное прозрачное кружевное платье миди от Dolce & Gabbana, поверх которого набросила черную удлиненную кожаную куртку и обула босоножки на высоких каблуках. В руках у Китти была маленькая черная сумка с россыпью камней на короткой ручке.

Китти распустила белокурые волосы, которые были красиво уложены на бок, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы, также она надела серьги-пусеты с бриллиантами и несколько колец на пальцы.

В блоге модель поделилась фото на котором запечатлена с актрисой Мерил Стрип и подписала:

«Дьявол носит Dolce & Gabbana 🖤 Иконы стиля Миранда Пристли и Найджел, она же Мерил Стрип, а также Стэнли Туччи присоединились к нам на показе @dolcegabbana во время Недели моды в Милане 🖤».

Мэрил Стрип и Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер