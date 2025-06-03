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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
314
Время на прочтение
1 мин

В кружевном розовом платье: 85-летняя Нэнси Пелоси ошеломила эффектным аутфитом на гала-вечере

Политикиня выглядела красиво на западе в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила гала-концерт MOCA 2025, который состоялся в галерее The Geffen Contemporary в Лос-Анджелесе.

Для своего появления политик выбрала эффектный образ с ноткой пикантности. На ней было розовое кружевное платье по фигуре с длинными прозрачными рукавами и верхней частью, из-под которого было заметно белое подплатье.

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Аутфит Пелоси дополнила укладкой с прикорневым объемом, макияжем с розовой помадой и молочным маникюром. В ушах у нее были большие жемчужные серьги-пусеты, а на руках – часы и кольца.

Напомним, Нэнси Пелоси на гала-премьеру фильма Rebuilding в честь открытия Международного кинофестиваля в Сан-Франциско надела свитер, брюки и куртку, которые скомбинировали с кедами.

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Дата публикации
Количество просмотров
314
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