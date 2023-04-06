В кружевном топе без белья: леди Амелия Виндзор посетила открытие бутика

Леди Амелия Виндзор была запечатлена фотографами на открытии магазина Siedres на Кондуит-стрит, в Лондоне.
Леди Амелия приехала на светское мероприятие в желтом топе из тонкого кружева, который надела без белья, от турецкого бренда Siedres. К топу она подобрала темные джинсы и грубые черные ботинки.
Внучка двоюродного брата королевы Елизаветы II, герцога Кентского, дополнила образ множеством сверкающих украшений, в том числе кольцами и двойным золотым ожерельем на шее.
Белокурые волосы Амелия распустила и расчесала по пробору, а в макияже сделала акцент на своих пухлых губах.
В прошлом году, напомним, леди Амелию Виндзор назвали самой красивой королевской особой. У девушки подписан контракт с агентством Storm Model Management с 2016 года, и периодически ее можно увидеть не только на светских тусовках, но и на подиуме.
Читайте также: