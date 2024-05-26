В кружевном топе и в красном костюме: королева Летиция посетила военный парад

Король Филипп VI и королева Летиция председательствовали на ежегодном параде Вооруженных сил в родном городе Ее Величества – Овьедо.

Королевская чета присутствовала на параде вооруженных сил Испании, в котором приняли участие 3300 солдат трех родов войск и гражданской гвардии. Парад прошел в Овьедо, в Астурии, это место, где Летиция родилась.

На торжественном мероприятии королева появилась в красном костюме от Mango, который удачно сочетала с красным кружевным топом и белыми кедами (Летиция временно не может носить каблуки так как сломала фалангу пальца).

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция распустила волосы, сделала макияж, надела серьги-висюльки с рубинами и бриллиантами от Aldao, которые отлично гармонировали с ее нарядом. Неизменным в каждом образ королевы является ее золотое кольцо от Coreterno.

Король Филипп VI был одет в военную форму. Днем ранее, 24 мая, монарх присутствовал на воздушном параде в Хихоне.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе мы показывали вам другой яркий образ королевы Летиции в синем брючном костюме.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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