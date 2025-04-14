В кружевном топе и с колье на шее: леди Амелия Виндзор сходила в ресторан

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

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Похоже, девушка находилась в каком-то ресторане за обедом или ужином, и решила сделать парочку снимков, в том числе и селфи.

Леди Амелия была одета в топ с ажурным верхом и тонкой нитью через одно плечо, который удерживал ее на груди. Низ наряда было не рассмотреть, а вот дополнила образ она подвеской из бусин на шее, макияжем без макияжа и слегка взбалмошной прической.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

В прошлом месяце аристократка появилась на запуске итальянского ресторана ALBA London.

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Тогда на мероприятие леди Амелия приехала в черном коротком жилете и широких классических брюках с высокой талией, которые сочетала с грубыми ботинками из кожи, тонкой золотой подвеской на шее, несколькими браслетами на запястье.

Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор