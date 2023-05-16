В кружевном топе и сиреневом костюме: красивый выход королевы Летиции

Ее Величество посетила церемонию открытия "XXII Congreso Salud Mental España", которая состоялась в отеле Rafaelhoteles, в Мадриде.

Королева Летиция выглядела невероятно роскошно, когда она вышла в сшитом на заказ брючном костюме сиреневого цвета на "Форум психического здоровья в Испании: 40 лет за психическое здоровье, за права, за вас".

Костюм от Bleis Madrid королева сочетала с белым кружевным топом с цветочными деталями и нюдовыми туфлями-слингбэками на фигурных каблуках от Magrit. В ушах у Летиции были тройные серьги из 18-каратного розового золота с бриллиантами за 2785 евро от Gold&Roses, волосы распустила и сделала свой фирменный макияж. На указательный палец она надела любимое кольцо от Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, чуть больше недели назад королева Летиция посетила коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы. А на приеме перед коронацией появилась в платье от британского дизайнера Виктории Бекхэм. Увидев фотографии, дизайнер похвалила образ королевы Летиции.

Королева Летиция в платье от Виктории Бекхэм / Фото: Getty Images

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