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В кружевной блузке и с красной помадой: премьер-министр Италии посетила гала-ужин в Милане
Джорджа Мелони продемонстрировала элегантный черно-белый аутфит на торжественном мероприятии в рамках Миланской недели моды.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила гала-вечер CNMI, организованный в рамках Недели моды в Милане.
Для светского мероприятия политик выбрала элегантный черный костюм, состоящий из удлиненного однобортного жакета и широких брюк-палаццо. Под жакет Мелони надела белую блузку с высоким горлом, украшенную нежным кружевом. Романтичная деталь смягчила строгий силуэт костюма и сделала образ более праздничным.
Премьер-министр дополнила наряд черными кожаными туфлями-лодочками, черной сумкой, длинными серьгами и лаконичными кольцами. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и молочный маникюр.
Напомним, Джордж Мелони в удобном костюме с узором «елочка» посетила соревнования по плаванию.