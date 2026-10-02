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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В кружевной блузке и с красной помадой: премьер-министр Италии посетила гала-ужин в Милане

Джорджа Мелони продемонстрировала элегантный черно-белый аутфит на торжественном мероприятии в рамках Миланской недели моды.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила гала-вечер CNMI, организованный в рамках Недели моды в Милане.

Для светского мероприятия политик выбрала элегантный черный костюм, состоящий из удлиненного однобортного жакета и широких брюк-палаццо. Под жакет Мелони надела белую блузку с высоким горлом, украшенную нежным кружевом. Романтичная деталь смягчила строгий силуэт костюма и сделала образ более праздничным.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр дополнила наряд черными кожаными туфлями-лодочками, черной сумкой, длинными серьгами и лаконичными кольцами. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с акцентом на красной помаде и молочный маникюр.

Напомним, Джордж Мелони в удобном костюме с узором «елочка» посетила соревнования по плаванию.

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