В кружевной мантилье и костюме с леопардовым принтом: Джилл Байден на встрече с папой Римским

В кружевной мантилье и костюме с леопардовым принтом: Джилл Байден на встрече с папой Римским

Первая леди США оделась на аудиенцию к Папе Римскому по протоколу.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден прибыли в Италию на саммит G20 - это первая личная встреча лидеров крупнейших экономических государств с начала пандемии COVID-19.

В рамках визита в Рим президентская чета побывала на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане. Первая леди оделась согласно протокола. На ней был черный костюм с леопардовым принтом от Adam Lippes, который состоял из платья-футляра длинны миди и приталенного жакета.

Джилл и Джо Байдены с Папой Римским / Associated Press

Строгий аутфит она дополнила черными замшевыми туфлями на шпильке от бренда Marion Park.

Джилл Байден / Associated Press

Голову Джилл покрыла черной кружевной мантильей от дизайнера Джиджи Баррис, из-под которой выглядывали локоны. В макияже первая леди сделала акцент на глазах. Уши она украсила элегантными серьгами.

Джилл Байден / Associated Press

Президент был одет в черный классический костюм, белую рубашку и галстук в мелкую клетку.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

В этом же образе Джилл встретилась в кафе со своей коллегой – первой леди Франции Брижит Макрон. Только сверху она накинула синий шарф. А к жакету прикрепила роскошную брошь с драгоценными камнями.

Брижит Макрон и Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден в этом же луке появилась и на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги и его женой Сереной Каппелло во дворце Чиги в Риме. В руках она держала черный клатч.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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