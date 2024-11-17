В купальниках и в бассейне: какой была княгиня Шарлин двадцать лет назад

Княгиня Шарлин известна не только тем, что является женой князя Монако Альбера II и матерью двоих его детей.

До встречи с Альбером Шарлин Уиттсток была профессиональной спортсменкой. Она южноафриканская чемпионка по плаванию брассом и принимала участие в Олимпийских играх.

Шарлин Уиттсток / Фото: Getty Images

В те годы практически на всех фото Шарлин была изображена либо в купальниках, либо в спортивной одежде на соревнованиях. Мы собрали несколько архивных снимков, чтобы вспомнить, как выглядела княгиня двадцать лет назад.

Шарлин Уиттсток / Фото: Getty Images

Это фото было снято для журнала South African Sports Illustrated в ноябре 2001 года в Южной Африке.

Шарлин Уиттсток / Фото: Getty Images

В том же 2001 году Шарлин познакомилась с принцем Альбером на чемпионате по плаванию Mare Nostrum в Монако. А через пять лет в 2006 году, девушка сопровождала его на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Турине.

Шарлин Уиттсток / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали вам о парах, которые познакомились на Олимпийских играх.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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