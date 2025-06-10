В купальнике и шортах: принцесса Евгения опубликовала редкое фото с отдыха

Принцесса Евгения / © Getty Images

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Принцесса Йоркская Евгения — одна из внучек покойной королевы Елизаветы II — поделилась новыми фото с сыновьями Августом и Эрнестом. Она показала фотографии с отдыха у океана и на одном их них была запечатлена в купальнике.

Фото сделано со спины и на нем Евгения в сдельном купальнике, в котором на спине бретельки крест-накрест, а также белых шортах. Она стоит в воде и держит сына за руку.

Принцесса Евгения и ее дети / © Instagram принцессы Евгении

На других фото из блога в Instagram 35-летней принцессы запечатлен ее сын и несколько красивых пейзажей.

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«Океан — величайшее чудо света», — подписала фото Евгения.

Сын принцессы Евгении / © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

Несмотря на то, что королевские особы пытаются скрывать подробности своего отдыха и не появляться на публике в подобных образах, папарацци все же неоднократно их фотографировали в купальниках. Образы принцессы Дианы в купальниках с отдыха мы показывали ранее.

Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images