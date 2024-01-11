В купальнике на пляже: Зару Тиндалл с мужем и друзьями запечатлели на отдыхе

Зара Тиндалл и ее муж Майк находятся сейчас в Австралии.

Супруги прибыли в Австралию на мероприятии Magic Millions, и их видели во время отдыха на пляже с Начо Фигерасом и Дельфиной Блакье – друзьями принца Гарри и Меган Маркл. Начо часто играет в поло с герцогом Сассекским.

Папарацци запечатлели Зару на пляже в купальнике, а бренд budgysmuggler в купальнике которого дочь принцессы Анны прогуливалась по пляжу, разместил в своем аккаунте в Instagtam фотографию Зары.

Расслабленная мама троих детей Зара, надела бикини за 30 фунтов (38 долларов) и выглядела непринужденно, явно наслаждаясь отдыхом в солнечный день.

Зара и Майк приезжали в Австралию на карнавал Magic Millions Carnival Star Gold Coast, одном из самых богатых и известных скачек в стране, где по всей видимости проводят зимние каникулы.

Читайте также: