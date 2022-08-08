В купальнике от бренда сестры: Кортни Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру

43-летняя звезда реалити во время отдыха показала подтянутую фигуру в черном купальнике.
Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха. Позировала она на яхте.
На первой фотографии звезда реалити появилась в черном купальнике, спасательном жилете и черных длинных перчатках.
А на другом фото Кардашьян в черном сплошном купальнике на змейке от бренда ее сестры Ким – SKIMS – продемонстрировала стройную фигуру.
"Я люблю озерную жизнь", — написала под фото Кортни.
Напомним, в прошлый раз Кардашьян хвасталась сексуальными формами в леопардовом купальнике
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