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В купальнике от бренда сестры: Кортни Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру

В купальнике от бренда сестры: Кортни Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру

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В купальнике от бренда сестры: Кортни Кардашьян продемонстрировала стройную фигуру

Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

43-летняя звезда реалити во время отдыха показала подтянутую фигуру в черном купальнике.

Кортни Кардашьян опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха. Позировала она на яхте.

На первой фотографии звезда реалити появилась в черном купальнике, спасательном жилете и черных длинных перчатках.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

А на другом фото Кардашьян в черном сплошном купальнике на змейке от бренда ее сестры Ким – SKIMS – продемонстрировала стройную фигуру.

Кортни Кардашьян / © Instagram Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян / Фото: Instagram Кортни Кардашьян

"Я люблю озерную жизнь", — написала под фото Кортни.

Напомним, в прошлый раз Кардашьян хвасталась сексуальными формами в леопардовом купальнике

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