В купальнике с рюшами и мини-юбке: Иванка Трамп показала пляжное фото

Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram снимком из рождественского отпуска, который она проводит в теплых краях вместе с семьей.

На фото она позировала на пляже спиной к фотокамере. На ней был купальник с принтом и рюшами на бретельках, а также в кремовой мини-юбке с флористическим орнаментом, которая подчеркнула ее стройные ноги. В руке Трамп держала соломенную шляпу.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

У Иванки были распущены волосы и она загадочно смотрела в сторону.

Напомним, Иванка Трамп в белом платье с обнаженными плечами сфотографировалась с мужем и детьми.

Читайте также:

Иванка Трамп в Марроко (6 фото)