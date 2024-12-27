В купальнике с рюшами и мини-юбке: Иванка Трамп показала пляжное фото

Иванка отдыхает с семьей в теплых краях.
Иванка Трамп порадовала фолловеров в Instagram снимком из рождественского отпуска, который она проводит в теплых краях вместе с семьей.
На фото она позировала на пляже спиной к фотокамере. На ней был купальник с принтом и рюшами на бретельках, а также в кремовой мини-юбке с флористическим орнаментом, которая подчеркнула ее стройные ноги. В руке Трамп держала соломенную шляпу.
У Иванки были распущены волосы и она загадочно смотрела в сторону.
Напомним, Иванка Трамп в белом платье с обнаженными плечами сфотографировалась с мужем и детьми.
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