Общество
297
1 мин

В купальнике у бассейна: редкое фото княгини Монако Грейс Келли

Нам попался редкий кадр, на котором принцесса Монако Грейс Келли позирует в купальнике возле бассейна.

Ольга Кузьменко
Грейс Келли

Грейс Келли / © Associated Press

Фото было сделано возле бассейна отеля Monte Carlo Beach, 8 сентября 1972 года, во время эстафеты «Inter Family», в которой семья Монако заняла второе место.

Тогда княгине Монако было 42 года. На ней слитный купальник в принт на бретельках, ее волосы распущены, Грейс без головного убора от солнца. На тот момент княгиня и ее муж князь Монако Ренье III уже воспитывали троих детей — сына Альбера и двоих дочерей — принцесс Стефанию и Каролину.

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Кстати, недавно мы показывали другое фото с отпуска княжеской семьи, на котором Грейс Келли выглядела невероятно стильно в голубом макси-платье с цветочным принтом без рукавов, таким же головным убором, закрывающим ее волосы от солнца и обута в белые балетки.

Грейс Келли с детьми на отдыхе / © Associated Press

Грейс Келли с детьми на отдыхе / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли с князем Ренье III и детьми / © Associated Press

Грейс Келли с князем Ренье III и детьми / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли, ее родители и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли, ее родители и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли получила кольцо на помолвку / © Associated Press

Грейс Келли получила кольцо на помолвку / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press

