В купальнике и в объятиях мужа: леди Амелия Спенсер показала, как проводит медовый месяц на Мальдивах

Племянница принцессы Дианы – леди Амелия Спенсер – показала, как проводит медовый месяц со своим мужем Грегом Маллеттом на Мальдивских островах.

Пара сыграла свадьбу в конце прошлого месяца в Южной Африке, продав право первой свадебной съемки известному глянцу. После торжества молодожены улетели в свадебное путешествие.

30-летняя леди Амелия поделилась романтическими снимками с мальдивского отдыха в своем блоге Instagram. Девушка была в слитном купальнике, а ее муж продемонстрировал свое накачанное тело в одних черных шортах. Также супруги позировали со снаряжением для подводного плавания и показали свой завтрак в бассейне.

"Первые несколько дней нашего волшебного медового месяца ☀️️ @coco_resorts #cocomoments", — подписала пост девушка.

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Еще леди Амелия показала, как позировала в нескольких купальниках в бассейне и то, как они с Грегом занимались дайвингом, а кто-то им сделала красочные фотографии под водой.

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