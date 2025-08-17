ТСН в социальных сетях

В купальнике в принт ромашек: редкое фото княгини Грейс Келли на отдыхе

Рассматриваем очередное редкое пляжное фото княгини Монако Грейс Келли.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Грейс Келли

Грейс Келли / © Associated Press

Этот кадр, который мы отыскали в королевских архивах, был снят 4 июля 1969 года, в самый пик летнего сезона отпусков. На снимке княгиня Монако Грейс Келли наслаждается отдыхом в Монако.

На Грейс голубой слитный купальник в крупный цветочный принт белых ромашек и с завязкой на груди, на голове белая шляпа, на лице темные очки от солнца, а в руках княгиня несет стакан сока.

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

Спустя несколько лет Грейс Келии также запечатлели в купальнике на отдыхе в 1972 году. Фото было сделано возле бассейна отеля Monte Carlo Beach во время эстафеты «Inter Family», в которой семья Монако заняла второе место. Тогда княгине Монако было 42 года и на ней также был слитный купальник.

Грейс Келли / © Associated Press

Грейс Келли / © Associated Press

