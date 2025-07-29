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В купальных костюмах у бассейна: брат принцессы Дианы опубликовал их милый детский снимок
Брат принцессы Дианы снова поделился новым фото со своей старшей сестрой.
Граф Чарльз Спенсер опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную в 60-х годах. На ней запечатлен он и его старшая сестра леди Диана Спенсер, они оба в купальных костюмах, а леди Ди еще и в шапочке для плавания.
«Давным-давно, летом, у бассейна в нашем доме детства, Парк-Хаусе в Сандрингеме, мы с Дианой гордо демонстрировали наши значки по плаванию (пришитые к нашим купальным костюмам).
Их нам (скудно) вручала миссис Лэнсдаун, довольно грозная, но очень талантливая инструктор по плаванию, которая приезжала к нам каждый год.
Мы никогда не выходили из этого бассейна», — написал под фотографией Чарльз.
Граф Спенсер довольно часто делится с публикой каким-то архивными семейными снимками и, особенно часто, показывает фото своей сестры Дианы, их детские фото.
Напомним, мы на днях вспоминали, как молодая принцесса Уэльская отдыхала с сыновьями на море.