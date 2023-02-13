В куртке Chanel за 453 тысячи гривен: Шарлотта Казираги посетила премьеру фильма

Фильм режиссера Жана-Альбера Льевра рассказывает историю горбатого кита, выброшенного на берег. Перед камерами фотографов Казираги появилась вместе со своим братом Пьером, его супругой и дядей, князем Альбером II.

Шарлотта Казираги и князь Альбер II (в центре) / Фото: Getty Images

Единственная дочь принцессы Каролины Ганноверской, дочери Грейс Келли, выбрала для светского выхода аутфит от Chanel. На ней была черная куртка из телячьей кожи, стоимость которой составляет около 12 тысяч долларов (или более 453 тысяч гривен), ее Шарлотта сочетала с черными широкими брюками. Казираги распустила свои каштановые волосы, сделала неброский макияж и немного подчеркнула губы. В руках она держала фиолетовую сумку от Chanel.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Сейчас 36-летняя Шарлотта беременна третьим ребенком. Это будет второй общий малыш для нее и ее мужа Дмитрия Рассама. Ранее в январе знаменитость посещала показ Chanel на Парижской неделе моды, где впервые продемонстрировала округлившийся живот.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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