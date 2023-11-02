В куртке цвета хаки и джинсах клеш: принцесса Кейт с Уильямом приехали в Шотландию

Принцесса Кейт и принц Уильям сегодня прибыли с визитом в Шотландию.

Их Высочества, которые в Шотландии имеют титулы герцога и герцогини Ротсейских, прибыли, чтобы встретиться с организациями, поддерживающими сельские общины, и теми, кто занимается оказанием психологической поддержки молодым людям посредством доступа к природе и практического обучения.

Кейт и Уильям в Шотландии / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям побывали в организации Outfit Moray, удостоенной награды, которая предлагает программы обучения на свежем воздухе.

Супруги сегодня были одеты в куртки цвета хаки. На Кэтрин была куртка в клетку в сочетании с черным свитером с высокой горловиной и черные джинсы клеш, обута принцесса была в коричневые грубые ботинки. У нее была классическая укладка локонами, дневной макияж на лице, серьги-колечки в ушах и кольца на пальцах.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц Уильям тоже был в куртке и темно-синих брюках, он надел рубашку и сверху кардиган и обул светло-коричневые ботинки.

Королевская пара присоединилась к команде благотворительной организации в начальной школе Бургхеда, где они лично наблюдали за тренировкой на горных велосипедах и даже присоединились к ней сами.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

А вчера Кейт в полосатом джемпере и брюках клеш посетила сообщество для отцов и детей "Dadvengers" в Арнос-Гроув в Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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