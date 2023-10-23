В куртке цвета хаки и широких брюках: инфанта София с родителями и сестрой на публичном мероприятии

В эти выходные инфанта София посещала несколько мероприятий вместе с членами своей семьи.

Инфанта вместе со старшей сестрой принцессой Леонор и родителями – королевой Летицией и королем Филиппом VI – посетили Арроэс, Пиона и Канданала, которые были удостоены звания "Лучшие астурийские деревни 2023 года", на следующий день после вручения награды "Принцесса Астурийская" в Вильявисьосе.

Инфанта София / Фото: Getty Images

16-летняя девушка появилась на публике в куртке цвета хаки с карманами, молочных брюках клеш, белых кедах, а также в джемпере цвета морской волны. София распустила длинные волосы, немного подчеркнула тушью ресницы и выглядела прекрасно.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Ранее на вручении премий "Принцесса Астурийская" инфанта София появилась в черно-белом вечернем платье и в остроносых слингбэках.

Инфанта София с сестрой и бабушкой / Фото: Getty Images

Напомним, мы уже рассказывали, кто такая инфанта София и почему ее называют "запасной" принцессой.

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