В куртке цвета хаки и узких джинсах: герцогиня Кейт посетила Лесную школу

Второй день визита герцогини Кембриджской в Данию ознаменовался посещением Лесной школы Стенуртон для детей в возрасте до шести лет.

В этой школе занятиях проходят на открытом воздухе. Герцогиня узнала о концепции обучения, согласно которой у детей есть уроки, направленные на их социальное и эмоциональное развитие, а не только на академические навыки, такие как счет и грамотность.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В этот день Кейт выглядела очень расслабленно и была одета в плотный белый свитер с высокой горловиной, узкие черные джинсы, куртку цвета хаки от Seeland стоимостью 209 фунтов стерлингов и обута в ботинки за 170 фунтов стерлингов от бренда Blundstone.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Сегодня Кэтрин ждет прием у королевы Дании Маргрете II. Там же будет присутствовать и невестка королевы кронпринцесса Маргрете, прием состоится во дворце Кристиана IX в Копенгагене.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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