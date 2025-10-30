- Дата публикации
В куртке, джинсах и кроссовках: княгиня Шарлин совершила поездку в Грузию с важной миссией
Княгиня Шарлин посетила Грузию в качестве президента Федерации регби Монако.
Ее Светлость приехала, чтобы встретиться с молодежной сборной Монако до 16 лет, которая в настоящее время находится на тренировочных сборах в стране.
В ходе своего визита княгиня Шарлен посетила семинар по оказанию первой помощи, организованный Грузинским Красным Крестом совместно с Фондом княгини Шарлин из Монако, а затем посмотрела товарищеские игры сборной.
В этот раз Шарлин появилась на публике в короткой куртке Akris, широких джинсах и кроссовках от Hermes. Под песочной курткой у Шарлин виднелся белый трикотажный джемпер с высокой горловиной.
Несколькими днями ранее на этой неделе княгиня Монако в песочном костюме и нюдовых туфлях посетила кинологический центр. На мероприятии Шарлин сопровождал ее брат.