Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Общество
134
В куртке, джинсах и кроссовках: княгиня Шарлин совершила поездку в Грузию с важной миссией

Княгиня Шарлин посетила Грузию в качестве президента Федерации регби Монако.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ее Светлость приехала, чтобы встретиться с молодежной сборной Монако до 16 лет, которая в настоящее время находится на тренировочных сборах в стране.

В ходе своего визита княгиня Шарлен посетила семинар по оказанию первой помощи, организованный Грузинским Красным Крестом совместно с Фондом княгини Шарлин из Монако, а затем посмотрела товарищеские игры сборной.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

В этот раз Шарлин появилась на публике в короткой куртке Akris, широких джинсах и кроссовках от Hermes. Под песочной курткой у Шарлин виднелся белый трикотажный джемпер с высокой горловиной.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Несколькими днями ранее на этой неделе княгиня Монако в песочном костюме и нюдовых туфлях посетила кинологический центр. На мероприятии Шарлин сопровождал ее брат.

134
