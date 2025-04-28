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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В куртке-косухе и кедах: княгиня Шарлин побывала на велосоревнованиях

Княгиня Шарлин и князь Альбер III посетили спортивное мероприятие в Монако.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь и княгиня Монако побывали на 11-й благотворительной велогонке COCC Ride, организованной велосипедным клубом Champagne & Oyster в Монако в пользу Фонда княгини Шарлин.

Более ста участников преодолели расстояние от Сен-Тропе до Монако в дружественной и доверительной атмосфере. Князь Альбер II и сам сел на велосипед, чтобы сопровождать велосипедистов на протяжении нескольких километров.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Снимками авторства княжеского фотографа Эрика Матона поделились в Instagram.

Шарлин приехала в кожаной короткой куртке-косухе и узких черных брюках-дудочках, а обута была в белые кеды Adidas.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, на днях княжеская чета вернулась из Ватикана, где они посетили похорон Пары Римского Франциска.

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