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В куртке-косухе и кедах: княгиня Шарлин побывала на велосоревнованиях
Княгиня Шарлин и князь Альбер III посетили спортивное мероприятие в Монако.
Князь и княгиня Монако побывали на 11-й благотворительной велогонке COCC Ride, организованной велосипедным клубом Champagne & Oyster в Монако в пользу Фонда княгини Шарлин.
Более ста участников преодолели расстояние от Сен-Тропе до Монако в дружественной и доверительной атмосфере. Князь Альбер II и сам сел на велосипед, чтобы сопровождать велосипедистов на протяжении нескольких километров.
Снимками авторства княжеского фотографа Эрика Матона поделились в Instagram.
Шарлин приехала в кожаной короткой куртке-косухе и узких черных брюках-дудочках, а обута была в белые кеды Adidas.
Напомним, на днях княжеская чета вернулась из Ватикана, где они посетили похорон Пары Римского Франциска.