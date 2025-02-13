В куртке с гербом Украины: принц Гарри поддержал украинскую команду на Invictus Games

Герцог Сассекский останется на "Играх непокоренных" до воскресенья, 16 февраля, и посетит церемонию завершения.
Принц посетил биатлонное мероприятие в третий день Invictus Games 2025 года в Олимпийском парке Уистлера в Канаде. Он сфотографировался с украинской командой и болельщиками, которые подняли вверх флаг Украины.
Кроме куртки с гербом Украины Гарри был в серой шапке-бини и солнцезащитных очках с зеркальными линзами. Он выглядел радостным, даже вопреки тому, что его жена Меган покинула Уистлер и вернулась во вторник к детям в Калифорнию.
Ранее, напомним, мы показывали, как принц Гарри жестоко пошутил над Меган Маркл перед публикой во время "Игр".
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