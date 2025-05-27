В куртке цвета денима и очках от солнца: стильный принц Жак появился с отцом на гонках

Князь Альбер II и принц Жак / © Getty Images

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Еего Светлость был запечатлен за рулем спорткара, а его сын Жак сидел рядом с ним. Юный принц был одет в синюю куртку цвета денима и белый лонгслив, на лице у него были солнцезащитные очки Ray Ban.

Принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

Гран-при Формулы-1 посетила и княгиня Монако Шарлин. Княгиня была в этот день одета в ярко-красную полосатую блузку, красные брюки со стрелками и обута в красные туфли-лодочки на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

В тот же день, но только вечером княжеская чета уже без детей присутствовала на Гала-ужине в честь Гран-при Формулы-1. На мероприятии Шарлин блистала в белом платье в пол.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

А также там была замечена принцесса Александра с бойфрендом.

Принцесса Александра с бойфрендом / © Getty Images