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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В куртке цвета денима и очках от солнца: стильный принц Жак появился с отцом на гонках

Его Светлость Князь Монако Альбер II взял своего сына — наследника на Гран-при Формулы-1 в Монако.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II и принц Жак

Князь Альбер II и принц Жак / © Getty Images

Еего Светлость был запечатлен за рулем спорткара, а его сын Жак сидел рядом с ним. Юный принц был одет в синюю куртку цвета денима и белый лонгслив, на лице у него были солнцезащитные очки Ray Ban.

Принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

Принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

Гран-при Формулы-1 посетила и княгиня Монако Шарлин. Княгиня была в этот день одета в ярко-красную полосатую блузку, красные брюки со стрелками и обута в красные туфли-лодочки на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

В тот же день, но только вечером княжеская чета уже без детей присутствовала на Гала-ужине в честь Гран-при Формулы-1. На мероприятии Шарлин блистала в белом платье в пол.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

А также там была замечена принцесса Александра с бойфрендом.

Принцесса Александра с бойфрендом / © Getty Images

Принцесса Александра с бойфрендом / © Getty Images

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