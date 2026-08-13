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В куртке цвета хаки и в объятиях мужа: Иванка Трамп показала семейные фото с поездки в Исландию
Дочь президента США поделилась новой серией фотографий из семейного путешествия по живописной Исландии.
Иванка Трамп продолжает делиться в Instagram снимками из поездки в Исландию, куда она отправилась вместе с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.
На этот раз Иванка опубликовала особенно романтичные фотографии с мужем. На одном из фото супруги позировали в объятиях на фоне водопада и цветущего люпина, а на других Джаред держал жену на руках.
Влюбленные также не стеснялись демонстрировать свои чувства перед камерой и поцеловались прямо посреди исландского пейзажа.
Для прогулок дочь президента выбрала удобный наряд в естественной цветовой гамме. На ней были темно-коричневые облегающие леггинсы, коричневый топ и удлиненная куртка цвета хаки с накладными карманами и поясом на талии. Она дополнила наряд высокими коричневыми кожаными сапогами на невысоких каблуках.
У водопада Иванка позировала с распущенными светлыми волосами, уложенными в легкие локоны, и с макияжем с акцентом на глазах.
Джаред для путешествия также выбрал максимально удобную одежду: темную куртку, свитер, брюки цвета хаки и треккинговую обувь.
Иванка также опубликовала семейный снимок с тремя детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором. Семья позировала на скамейке возле традиционного темного дома на фоне зеленой исландской природы.
Напомним, ранее Ивнка Трамп опубликовала фото в голубом бикини и продемонстрировала стройную фигуру.