В куртке цвета хаки и в объятиях мужа: Иванка Трамп показала семейные фото с поездки в Исландию

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп продолжает делиться в Instagram снимками из поездки в Исландию, куда она отправилась вместе с мужем Джаредом Кушнером и их тремя детьми.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На этот раз Иванка опубликовала особенно романтичные фотографии с мужем. На одном из фото супруги позировали в объятиях на фоне водопада и цветущего люпина, а на других Джаред держал жену на руках.

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Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Влюбленные также не стеснялись демонстрировать свои чувства перед камерой и поцеловались прямо посреди исландского пейзажа.

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Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Для прогулок дочь президента выбрала удобный наряд в естественной цветовой гамме. На ней были темно-коричневые облегающие леггинсы, коричневый топ и удлиненная куртка цвета хаки с накладными карманами и поясом на талии. Она дополнила наряд высокими коричневыми кожаными сапогами на невысоких каблуках.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

У водопада Иванка позировала с распущенными светлыми волосами, уложенными в легкие локоны, и с макияжем с акцентом на глазах.

Джаред для путешествия также выбрал максимально удобную одежду: темную куртку, свитер, брюки цвета хаки и треккинговую обувь.

Иванка также опубликовала семейный снимок с тремя детьми — дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором. Семья позировала на скамейке возле традиционного темного дома на фоне зеленой исландской природы.

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Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, ранее Ивнка Трамп опубликовала фото в голубом бикини и продемонстрировала стройную фигуру.

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