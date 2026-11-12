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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В куртке цвета хаки и замшевых сапогах на каблуках: Мелания Трамп отправилась в Алабаму

Первая леди США выбрала для поездки стильный образ в стиле кэжуал с элементами милитари.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Меланию Трамп папарацци запечатлели на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд, откуда она отправилась самолетом в Форт-Ракер в Алабами. Ей составила компанию вторая леди США Уша Венс — супруга вице-президента Джей Ди Венса.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Для поездки Мелания выбрала образ в стиле кэжуал с нотками милитари. Она надела темно-коричневый трикотажный джемпер с высокой горловиной и прямые брюки похожего оттенка, которые заправила в темно-коричневые замшевые сапоги на устойчивых каблуках. Сверху первая леди надела куртку цвета хаки с накладными карманами и кулиской на талии.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

У Мелании была прическа с локонами и насыщенный макияж с четко подчеркнутыми бровями, персиковыми румянами и розовой помадой.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Позже Меланию Трамп и Ушу Венс сфотографировали по прибытии в региональный аэропорт Дотан в штате Алабама. Там они пообщались с представителями военного командования.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Уша Венс выбрала для поездки черный кардиган, темно-синие брюки и черные балетки. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

Напомним, Мелания Трамп в замшевом бомбере и платье цвета сливочного масла прибыла в Луизиану.

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