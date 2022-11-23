В кутюрном платье и тиаре Елизаветы II: королева Камилла на банкете в Букингемском дворце

Королева-консорт Камилла сопровождала вчера вечером своему супруга короля Чарльза III на государственном банкете в Букингемском дворце. Прием устроили в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, который прибыл с визитом в Лондон.

75-летняя Камилла облачилась в этот вечер в синее платье в пол с прозрачными кружевными рукавами от Bruce Oldfield Couture, которое дополнила лентой Ордена Подвязки. Именно это платье надевала Камилла на съемку фотосессии для журнала Vogue летом, который снимали в честь 75-летняя тогда еще герцогини Корнуольской.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Свой вечерний аутфит королева-консорт дополнила роскошной сапфировой тиарой Георга VI, а также серьгами с бриллиантами и сапфирами и таким же колье на шее. Украшение Камилла выбрала в честь своей свекрови - королевы Елизаветы II.

Ожерелье и серьги – были свадебным подарком ее дорогого отца, короля Георга VI, когда принцесса выходила замуж за принца Филиппа в ноябре 1947 года. Драгоценности были антикварными, датируемыми викторианской эпохой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II в сапфировой тиаре / Фото: Getty Images

Эти огромные сапфиры окружены ореолом из бриллиантов и соединены между собой дополнительными одиночными бриллиантами весом от 0,8 до 1,5 карата.

Король Чарльз III и королева Камилла с президентом Южно-Африканской Республики / Фото: Associated Press

Когда королева Елизавета изменила ожерелье, она удалила четыре кластера сапфиров сзади и переделала один из крупных камней спереди, чтобы создать красивую подвеску для ожерелья, которое Камилла решила не надевать в этот вечер.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская в этот вечер также надела тиару своей свекрови принцессы Дианы. Это одна из ее самых любимых тиар "Узелки любви".

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