В кузове бронетранспортера: принцессу Кейт сфотографировали в неожиданном месте

Сегодня принцесса Уэльская впервые посещает Королевский драгунский гвардейский полк в качестве главнокомандующего.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

После официальной части визита, где Кэтрин появилась в черном двубортном жакете Holland Cooper и узких черных брюках, принцесса переоделась в камуфляжное пальто и шлем и села в кузов бронемашины. Обута Кейт была в замшевые ботинки от Chloe.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, во время мероприятия принцесса Кейт получила инструктаж от старших офицеров полка и познакомилась с элементами оперативной жизни военнослужащих: от наблюдения за тем, как команды общаются по радио, до изучения использования ими разведывательных дронов.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменился стиль принцессы Уэльской этой осенью.

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