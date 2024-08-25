В кюлотах и креативном жилете: 60-летняя Мишель Обама сменила имидж и выступила на публике

Со времен жизни в Белом доме она кардинально поменяла стиль и прическу.

Бывшая первая леди США - 60-летняя Мишель Обама - выступила на Национальном съезде Демократической партии, который прошел в Чикаго.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

На сцене она произнесла речь, которая воодушевила собравшуюся толпу, а затем вышел ее муж Барак Обама, которого Мишель встретила объятиями. Супруги подчеркнули во время своих выступлений важность недопущения переизбрания бывшего президента Дональда Трампа.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Однако, помимо слов Мишель, внимание привлек и ее креативный наряд. Костюм бывшей первой леди был от бренда Monse и является частью новой круизной коллекции 2025. Заметно, как со времен жизни в Белом доме она сменила свой образ - Мишель стала более смелой в выборе нарядом, редко выбирает скучную классику, ведь этот ее костюм состоял из жилета, и кюлотов.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Носила она наряд с украшениями от бренда David Yurman, обувью от Jimmy Choo - лаконичными туфлями с небольшим каблуком и бантами.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Но также Мишель кардинально изменила прическу. Будучи первой леди она носила исключительно классические укладки, выпрямляла волосы и не позволяла себе слишком длинные волосы. Сейчас же она предпочитает афро-косички, которые обычно делает очень тонкие. Их она собирает в хвосты, заплетает в косы, как было на этом съезде. Длина ее волос в этот раз была ниже талии и такой стиль очень идет женщине.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

В посте в Instagram, сопровождающем фотографию бывшей первой леди, бренд написал, что она "воплощает женщину Monse во всех отношениях, излучая силу и уверенность, которые лежат в основе нашего бренда. Для нас большая честь одевать такого вдохновляющего лидера".

Помимо Мишель на мероприятии появилась и женщина, которую она поддерживает, как кандидата на пост президента США - действующий вице-президент Камала Харрис. Она продемонстрировала два брючных костюма от бренда Chloé - синий и песочный.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис с мужем / Фото: Associated Press

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