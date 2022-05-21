В лаконичном костюме и блузе с лентами: новый образ Елены Зеленской для интервью

В лаконичном костюме и блузе с лентами: новый образ Елены Зеленской для интервью

Интервью состоялось по случаю третьей годовщины со дня инаугурации президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская 21 мая вместе с мужем дала большое интервью "Фактам ICTV", которое вышло в эфире национального телемарафона.

В эфире она появилась в любимом образе - брючном костюме. Наряд был выполнен в светло-коричневом цвете, а дополнила его легкая блуза темно-оливкового цвета, которая идеально сочеталась с футболкой Владимира Зеленского. Ворот блузы был с лентами, которые Елена Зеленская просто завязала.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

Также в образе первой леди нельзя не отметить элегантную прическу и маленькие золотые серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: скриншот с видео

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