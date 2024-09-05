В лаконичном костюме и двухцветных балетках: королева Сильвия на церемонии

80-летняя королева Швеции Сильвия появилась на публичном мероприятии.
Ее Величество присутствовала на выпускной церемонии Сильвиахеммета в дворцовом театре Дротнингхольма.
"В ходе церемонии королева вручила броши и дипломы:
- квалифицированным сестрам Сильвия, медсестрам Сильвия и гуманитарным работникам, завершившим образование в Университете Софиахеммет в сотрудничестве с Сильвиахеммет;
- врачам, стоматологам, аудиологам и диетологам из Сильвияхеммета, обучавшимся в Каролинском институте;
- служителям церкви из Сильвиахеммета, получившим образование в Университете Марии Седершильд", - говорится в сообщении в Instagram шведской королевской семьи.
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Королева появилась на церемонии в молочном коротком жакете, прямой юбке в тон длины до колен, обула двухцветные балетки и сделала красивую укладку. У Сильвии был макияж, цветочные серьги в ушах, несколько браслетов на запястье и цветочная брошь на груди.
Кстати, на днях стало известно, что у сына Сильвии – принца Карла Филиппа скоро родится четвертый ребенок, его жена принцесса София снова беременна. Так что королева вскоре снова станет бабушкой.
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