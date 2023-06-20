В лаконичном костюме, слингбэках и интересных серьгах: Елена Зеленская посетила израильскую больницу

Первая леди Украины ознакомилась с комплексным израильским подходом к помощи детей с психологическими травмами.

Елена Зеленская в рамках своего визита в Израиль вместе с первой леди страны Михаль Герцог посетила детский госпиталь в Safra Children's Hospital при всемирно известной израильской клинике Sheba. Она посмотрела, как там помогают детям с психологическими проблемами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первые леди обсудили продолжение сотрудничества по созданию Всеукраинской программы ментального здоровья. В ее рамках под патронатом Михаль Герцог украинские специалисты учатся у израильских коллег по оказанию психологической помощи, в том числе помощи пострадавшим от войны детям и проблеме лечения посттравматических состояний.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Лучшие тактики помощи украинские специалисты уже год изучают с помощью израильских медработников, ведь в Израиле дети тоже знают, что такое воздушные тревоги, что такое бежать к укрытию и учиться в бомбоубежище. Но благодаря качественной психологической поддержке они также знают, как пережить травму, побороть страхи и жить дальше", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В ходе встречи Елена продемонстрировала деловой образ. На ней был лаконичный черный костюм, состоявший из прямых черных брюк со стрелками и блузки с короткими рукавами, округлым воротником и двумя пуговицами. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди скомбинировала костюм с кожаными коричневыми слингбэками. Аутфит Елена дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с акцентом на глазах и интересными жемчужно-черными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская приехала в Израиль в костюме цвета слоновой кости, состоявшем из элегантного жакета с воротником-стойкой и юбки миди.

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