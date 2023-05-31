В лаконичном костюме в полоску: элегантная Елена Зеленская на встрече со школьными работниками

В Борисполе в Государственном профессионально-техническом учебном заведении "Бориспольский профессиональный лицей" состоялся этап теоретически-практического курса "Современные тенденции в организации школьного питания" для работников пищеблоков заведений общего среднего образования Киевской области. В нем приняли участие 21 повар и школьные медсестры. Приехала на встречу и первая леди Елена Зеленская.

Этот курс был организован в рамках инициированной первой леди Еленой Зеленской реформы школьного питания. Целью этого является повышение квалификации мастеров производственного обучения в сфере организации работы и повышение квалификации кадров для школьных столовых.

На мероприятии супруга президента Украины появилась в черном брючном костюме в тонкую полоску, состоявшем из удлиненного жакета, под которым была молочно-белая блузка, и широких брюк. Обута Елена была в черные туфли, а из украшений надела лаконичные серьги. Прическа Зеленской была классической, а макияж - в естественных оттенках.

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"Вопреки войне наши дети получают знания, поэтому должны иметь для этого все условия. Качественное питание — едва ли не главное из них, потому что, как уже неоднократно говорила, оказывает непосредственное влияние на то, как усваиваются знания. Наши дети переживают такие страшные военные испытания, что дать им все лучшее – наша обязанность", – подчеркнула Елена Зеленская.

Напомним, в прошлом году были начаты первые кулинарные хабы на Киевщине и в городе Львове. А уже совсем скоро в трех областях (Тернопольской, Одесской, Полтавской) будут созданы такие центры, в которых планируют подготовить 60 "агентов перемен" с новыми современными навыками. Эти хабы будут использоваться как место обучения для имеющихся поваров.

В июне запланировано провести практические семинары для работников пищеблоков 25 школ (100 человек), до 1 сентября – организовать обучение для работников всех опорных и базовых школ (210 учебных заведений, 816 человек).

Цель проекта – создание кулинарных хабов и подготовка "агентов перемен" для реформы школьного питания.

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