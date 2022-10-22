В лаконичном наряде: княгиня Монако Шарлин посетила приют для животных

Ее Величество активно поддерживает организации, которые защищают животных, а также приюты.

Поскольку княгиня Монако Шарлин является президентом Общества защиты животных, она посетила новый приют в деревне Эз и встретилась с персоналом.

В приюте на данный момент живут и ждут новую семью с десяток собак и около пятнадцати кошек. Он расположенный в городе Пей, но еще находится на стадии строительства, когда его достроят, там будут содержать бездомных животных в наилучших условиях.

Для этой поездки Шарлин надела черную водолазку и брюки цвета латте. Образ княгини дополнили браслеты на руках, лаконичные серьги в ушах и новая прическа, как видим на фото, она покрасилась в платиновую блондинку и сделала очень короткую стрижку.

Снимками она поделилась в аккаунте в Instagram.

Напомним, что у нее также есть Фонд который занимается сохранением носорогов в дикой природе и в прошлом году она посетила приют для этих животных (The Rhino Orphanage), в Южной Африке. После той поездки Шарлин тяжело заболела ЛОР-инфекцией и не могла длительно время вернуться домой.

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