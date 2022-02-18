В лаконичном образе и с кудрями: кронпринцесса Метте-Марит на красной дорожке

В лаконичном образе и с кудрями: кронпринцесса Метте-Марит на красной дорожке

Норвежская наследная принцесса Метте-Марит снова появилась на публике.

Вчера, Ее Высочество супруга кронпринца Хокона, посетила выставку "Every Moment Counts- Feeling Of AIDS" в Центре искусств Хени Онстад в Ховикоддене, в Норвегии.

На мероприятие жена будущего короля Норвегии приехала в черном сарафане-миди, сочетая его с рубашкой цвета марсала, черных плотных колготах, туфлях-лодочках на каблуках, а также в светло-сером пальто. В руках у Метте-Марит был маленький черный клатч на замке.

Кронпринцесса Метте-Марит / Getty Images

Свой лук принцесса дополнила элегантными украшениями – тонким браслетом на запястье и подвеской на шее, надела несколько колец, защитную маску на лицо и распустила волосы и накрутила их локонами.

Ранее на этой неделе Метте-Марит вместе со своей свекровью королевой Соней посетили премьеру фильма "Маргрет Прекрасная" в кинотеатре "Колизей" в Осло. В тот день 48-летняя супруга кронпринца выглядела великолепно в total black look. На ней было длинное теплое пальто, плотные колготы, остроносые туфли-лодочки с пряжками и на каблуках, а в руках красный клатч из кожи крокодила.

Кронпринцесса Метте-Марит и королева Соня / Getty Images

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