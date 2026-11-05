В лаконичном пальто и берете: 89-летняя герцогиня Биргитта посетила церемонию памяти павших

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

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Биргитта от имени Его Величества короля Чарльза III посетила 98-ю церемонию «Поле памяти» (Field of Remembrance) в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

«Поле памяти» — это ежегодная памятная акция в Великобритании, организуемая фабрикой маков Poppy Factory в преддверии Дня памяти (Remembrance Sunday и Armistice Day).

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Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Мероприятие традиционно проходит на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне.

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Герцогиня Глостерская приехала в аббатство в черном длинном пальто на пуговицах и с тонким поясом на талии, обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, на голове у нее был серый берет, в руках прямоугольный клатч, а образ дополняло жемчужное ожерелье на шее, брошь на груди и красный мак — брошь, которую члены королевской семьи носят в ноябре.

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