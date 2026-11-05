ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
4
Время на прочтение
1 мин

В лаконичном пальто и берете: 89-летняя герцогиня Биргитта посетила церемонию памяти павших

89-летняя герцогиня Глостерская Биргитта посетила важное церемониальное мероприятие в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Биргитта от имени Его Величества короля Чарльза III посетила 98-ю церемонию «Поле памяти» (Field of Remembrance) в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

«Поле памяти» — это ежегодная памятная акция в Великобритании, организуемая фабрикой маков Poppy Factory в преддверии Дня памяти (Remembrance Sunday и Armistice Day).

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Мероприятие традиционно проходит на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне.

Герцогиня Глостерская приехала в аббатство в черном длинном пальто на пуговицах и с тонким поясом на талии, обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, на голове у нее был серый берет, в руках прямоугольный клатч, а образ дополняло жемчужное ожерелье на шее, брошь на груди и красный мак — брошь, которую члены королевской семьи носят в ноябре.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie