В лаконичном пальто и необычной шляпе: герцогиня Софи присоединилась к семье на траурном мероприятии

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Реклама

Софи присоединилась к королю Чарльзу, принцу и принцессе Уэльской, и другим членам семьи на мессе. Герцогиня выбрала для такого мероприятие черное пальто без воротника от Catherine Walker, соответствующее событию, а на голове у герцогини была большая шляпа Jane Taylor London, сдвинутая набок. Она была украшена цветочными украшениями и хорошо гармонировала с ее прической.

На груди у Софи была бриллиантовая брошь в виде цветка и тонкий золотой браслет был на запястье.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

К Софи присоединились не только Уильям и Кейт, но и сестра покойной герцогини, принцесса Александра, ек дочь, леди Хелен Тейлор, и ее внучки, леди Амелия и леди Марина Виндзор. Также присутствовали герцог и герцогиня Йоркские, а также принцесса Анна и ее муж, сэр Тимоти Лоуренс.

Реклама

Король Чарльз, принц Уильям, принцесса Кейт, герцогиня Софи / © Getty Images

Сара Йоркская и принц Эндрю / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Похоронена герцогиня Кентская будет в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.