В лаконичном пальто и необычной шляпе: герцогиня Софи присоединилась к семье на траурном мероприятии
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила сегодня церемонию прощания с герцогиней Кентской Кэтрин, которая прошла в Вестминстерском соборе в Лондоне.
Софи присоединилась к королю Чарльзу, принцу и принцессе Уэльской, и другим членам семьи на мессе. Герцогиня выбрала для такого мероприятие черное пальто без воротника от Catherine Walker, соответствующее событию, а на голове у герцогини была большая шляпа Jane Taylor London, сдвинутая набок. Она была украшена цветочными украшениями и хорошо гармонировала с ее прической.
На груди у Софи была бриллиантовая брошь в виде цветка и тонкий золотой браслет был на запястье.
К Софи присоединились не только Уильям и Кейт, но и сестра покойной герцогини, принцесса Александра, ек дочь, леди Хелен Тейлор, и ее внучки, леди Амелия и леди Марина Виндзор. Также присутствовали герцог и герцогиня Йоркские, а также принцесса Анна и ее муж, сэр Тимоти Лоуренс.
Похоронена герцогиня Кентская будет в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.