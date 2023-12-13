В лаконичном пальто и причудливой шляпе с бантом: вспоминаем выход королевы Елизаветы II в этот день

Это фото было сделано в этот день, 13 декабря 1955 года. В тот год королева Елизавета II уже три года пребывала на престоле.

На фото монарх запечатлена во время беседы со студентами, когда она посетила студенческое общежитие Британского совета в Лондоне, где учились 350 колониальных мужчин и женщин. Причиной ее визита было празднование 21-й годовщины совета.

Елизавета II была одета в темное пальто и шляпу с бантом сбоку, в ее ушах сверкали серьги-гвоздики, на пальто была пришпилена брошь, волосы слегка накручены, а на лице макияж с акцентом на губах. И хотя снимок черно-белый известно, что королева Елизавета II предпочитала носить яркую помаду.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Она ушла из жизни в 2022 году, в сентябре, в замке Балморал, в Шотландии. В этом году члены королевской семьи уже второй год будут встречать Рождество без королевы. Недавно король Чарльз III, опубликовав их с королевой Камиллой рождественское фото, поделился и открыткой его матери, которая была сделана в 1949 году.

Принцесса Лилибет и ее первенец принц Чарльз / Фото: Instagram британской королевской семьи

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