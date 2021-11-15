В лаконичном пальто и с особенной брошью: образ графини Софи на памятной службе

Супруга младшего сына королевы Елизаветы II –- принца Эдварда - графиня Уэссекская Софи, вчера выполняла свои королевские обязанности и присутствовала на службе памяти возле Кенотафа.
56-летняя Софи надела черное пальто лаконичного кроя с двумя золотыми пуговицами сверху, напоминающими военную форму и маленькой шляпе. Ее светлые локоны были уложены в низкий шиньон, а макияж оставался естественным.
Кроме броши "Красный мак", о которой мы рассказывали ранее, для службы Софи выбрала особую серебряную брошь, символизирующую ее роль королевского полковника 5-го батальона стрелков. Супруга Софи, граф Уэссекский, одетый в военную форму, присоединился к принцу Уэльскому, королевской принцессе Анне и принцу Уильяму возле Кенотафа, где он возложил венок.
А днем ранее Софи присутствовала вместе с другими членами королевской семьи в Royal Albert Hall на Фестивале памяти.
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