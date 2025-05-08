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В лаконичном пальто и с жемчужным колье: принцесса Анна присутствовала на садовой вечеринке в Лондоне
Сестра короля Чарльза — королевская принцесса Анна — посетила вчера первую садовую вечеринку в Букингемском дворце.
Принцесса Анна присоединилась к Чарльзу и Камилле, а также герцогу и герцогине Эдинбургским на ежегодной вечеринке, которая проводится, как дань уважения выдающимся членам сообщества за их вклад и вознаградить общественную службу. Такие вечеринки — традиция в британской королевской семье и проводятся с 1860-х годов.
Анна была в лаконичном платье и пальто прямого фасона, дополнив лук широкой шляпой с цветами. На пальто принцесса прикрепила золотую брошь, в ушах у нее сверкали золотые серьги с жемчужинами, а на шее было жемчужное ожерелье.
Принцесса Анна была в синих перчатках, под мышкой держала кожаную сумку серого цвета и обула черные кожаные туфли на каблуках. Принцесса была практически без макияжа на лице, лишь немного нанесла блеск на губы и сделала свою фирменную прическу.
Напомним, герцогиня Эдинбургская Софи блистала на вечеринке в белом в платье с черным цветочным принтом от Erdem, а королева Камилла надела синее платье от Dior и с брошью покойной королевы Елизаветы II на груди.