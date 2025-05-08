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В лаконичном пальто и жемчужном ожерелье: принцесса Анна на службе благодарения в Лондоне
Принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс присутствовали на службе в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в память о завершении Второй мировой войны.
Королевская принцесса появилась на службе в лаконичном пальто с цветочной вышивкой и платье из этого же комплекта, дополнив наряд шляпой с цветком и синими перчатками и клатчем, который держала в руках. Принцесса накрасила губы яркой помадой, надела жемчужные серьги с миниатюрными бриллиантами и жемчужное колье на шею из трех нитей.
Похожие украшения любила носить покойная мать Анны — королева Елизавета II. Возможно, ее дочь унаследовала эти украшения, хотя и без того имела подобные в своей ювелирной шкатулке.
Анна возложила цветы в память о погибших во Второй мировой войне, рядом с ней был и ее супруг Тимоти Лоуренс.
Вчера днем, напомним, королевская принцесса побывала на садовой вечеринке в Букингемском дворце, где присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле и герцогине Эдинбургской.