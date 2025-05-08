В лаконичном пальто и жемчужном ожерелье: принцесса Анна на службе благодарения в Лондоне

Принцесса Анна / © Associated Press

Реклама

Королевская принцесса появилась на службе в лаконичном пальто с цветочной вышивкой и платье из этого же комплекта, дополнив наряд шляпой с цветком и синими перчатками и клатчем, который держала в руках. Принцесса накрасила губы яркой помадой, надела жемчужные серьги с миниатюрными бриллиантами и жемчужное колье на шею из трех нитей.

Принцесса Анна / © Getty Images

Похожие украшения любила носить покойная мать Анны — королева Елизавета II. Возможно, ее дочь унаследовала эти украшения, хотя и без того имела подобные в своей ювелирной шкатулке.

Принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс / © Associated Press

Анна возложила цветы в память о погибших во Второй мировой войне, рядом с ней был и ее супруг Тимоти Лоуренс.

Реклама

Вчера днем, напомним, королевская принцесса побывала на садовой вечеринке в Букингемском дворце, где присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле и герцогине Эдинбургской.

Принцесса Анна / © Associated Press