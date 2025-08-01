В лаконичном платье и босоножках: баварская принцесса появилась на публичном меропритии

Баварская принцесса Софи-Александра / © Getty Images

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Софи-Александра была запечатлена во время летней вечеринки в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. Для выхода в свет принцесса выбрала нежный наряд — зеленое платье с принтом длины миди с высокой горловиной и небольшим разрезом на декольте, а талию подчеркнула широким поясом.

Образ принцессы Баварской дополняли бежевые босоножки на каблуках и золотые крупные серьги. Волосы Софи собрала в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж в натуральных оттенках.

Баварская принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Софи-Александра и ее муж Баварский принц стали родителями. Королевская пара приветствовала своего первого ребенка, 6 августа, в Мюнхене. Мальчика назвали Рупрехт Теодор Мария, он носит титул принца.

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