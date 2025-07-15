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В лаконичном платье и летнем пальто: Брижит Макрон посетила торжества по случаю Дня взятия Бастилии
Первая леди Франции присоединилась к своему мужу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, на ежегодном памятном мероприятии.
Брижит Макрон выбрала лаконичный и современный наряд, надев черно-белое платье и пальто для ежегодного празднования Дня взятия Бастилии, которое сопровождалось военным парадом в Париже. 72-летняя Брижит носила наряд от своего любимого бренда Louis Vuitton.
Она также решила ограничиться минималистичными аксессуарами, отдав предпочтение небольшой сумочке с короткой ручкой и дополнив наряд черными туфлями с острым носком. Также первая леди надела несколько украшений с бриллиантами, сделала макияж, а волосы уложила в объемную прическу.
Также во время мероприятия внимание многих привле то, что президент Макрон поцеловал руку жене. Трогательный момент произошел после того, как мир обсуждал проблемы пары в браке, в частности пощечину в самолете.
Напомним, что перед празднованием Дня взятия Бастилии президентскую чету принимали в Великобритании королева Камилла и король Чарльз III.
Пара посетила соседнюю страну с государственным визитом впервые за 17 лет. На протяжении всего своего пребывания в Лондоне Брижит Макрон была одета в дизайнерские наряды от Модного дома Louis Vuitton.