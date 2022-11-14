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В лаконичном платье и лубутенах: 69-летняя Брижит Макрон во время ужина в Елисейском дворце

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В лаконичном платье и лубутенах: 69-летняя Брижит Макрон во время ужина в Елисейском дворце

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Франции любит черный цвет, придающий ее аутфитм изысканности.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили ужин для лидеров стран в рамках Парижского форума мира в Елисейском дворце.

Для этого события первая леди выбрала изысканный образ total black. На ней было лаконичное платье миди с бантом-галстуком и лубутены на шпильках. В руке она держала черный клатч.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала скромную прическу, собрав несколько прядей и закрепив их сзади. Она сделала смоки айс и украсила уши серьгами с бриллиантами. На руках были кольца с бриллиантами и сапфирами.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

На Эммануэле был классический темно-синий костюм, белая рубашка и черный галстук. К лацкану пиджака он прикрепил синий цветок.

Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press
Брижит Макрон / © Associated Press
Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на аудиенцию с Папой Римским Франциском Брижит надела подобное черное платье.

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Дата публикации
Просмотры
1004
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