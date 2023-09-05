В лаконичном платье и на шпильках: королева Матильда приехала с мужем-королем в собор

Бельгийские король и королева уже также вернулись к исполнению своих королевских обязанностей после летнего отпуска.

На днях король Филипп VI и королева Матильда посетили службу в соборе Св. Ромбоутса в Малине. Она прошла в честь вступления в должность каноника Люка Терлиндена.

Епископская хиротония и вступление во владение архиепархиальной резиденцией состоялись в соборе Св. Ромбоутса в Малине.

Ее Величество королева и Его Величество король присутствовали на церемонии. Матильда приехала на службу в бело-синем лаконичном платье прямого силуэта с узорами на подоле и двухцветной шляпе, подобранной в тон. Она была в кожаных перчатках, в руке держала буке цветов и клатч, а обута была в остроносые лаковые лодочки на шпильке.

Королевский образ дополнял прозрачный маникюр, лаконичный макияж и жемчужные серьги в ушах. Волосы Матильда собрала в прическу под шляпой. Ее супруг король Филипп надел черный костюм, белую рубашку и синий галстук в принт пейсли.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как эффектная королева Матильда появилась на службе в Национальный день.

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