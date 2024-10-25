В лаконичном платье и с красивой укладкой: инфанта София на гала-вечере со своей семьей

Испанская инфанта София посетила с семьей концерт в преддверии церемонии вручения "премии принцессы Астурийской" 2024 года в Овьедо.

17-летняя София приехала на мероприятие в черном платье-миди без рукавов, распустила и немного накрутила волнами свои длинные русые волосы и сделала макияж. От украшений инфанта решила отказаться и выглядела прекрасно.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Ее старшая сестра принцесса Леонор, которая на следующей неделе отпразднует 19-летие, появилась на мероприятии в черном топе и пышной юбке-плисе с принтом.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Также мы показывали вам в каком образе появилась на мероприятии их мама - королева Летиция.

Сегодня вечером королевская семья посетит церемонию в Овьедо. Ждем с нетерпением новые образы королевы и ее дочерей.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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