В лаконичном платье и с красивой укладкой: инфанта София на гала-вечере со своей семьей

Испанская инфанта София посетила с семьей концерт в преддверии церемонии вручения "премии принцессы Астурийской" 2024 года в Овьедо.
17-летняя София приехала на мероприятие в черном платье-миди без рукавов, распустила и немного накрутила волнами свои длинные русые волосы и сделала макияж. От украшений инфанта решила отказаться и выглядела прекрасно.
Ее старшая сестра принцесса Леонор, которая на следующей неделе отпразднует 19-летие, появилась на мероприятии в черном топе и пышной юбке-плисе с принтом.
Также мы показывали вам в каком образе появилась на мероприятии их мама - королева Летиция.
Сегодня вечером королевская семья посетит церемонию в Овьедо. Ждем с нетерпением новые образы королевы и ее дочерей.
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