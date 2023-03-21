В лаконичном платье и с маленькой сумкой: королева Матильда посетила выставку

На мероприятие Ее Величество приехала в теплом платье длины миди с широким поясом, подчеркивающим талию и рукавами три четверти. А образ свой дополнила маленькой бежевой сумкой на короткой ручке и туфлями-лодочками в тон из замши. Прическа королевы была классической, макияж тоже едва заметный, а в ушах - темные серьги из двух камней. На запястье Ее Величества были часы, которые она носит практически не снимая, и золотой браслет.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Матильда вернулась из поездки в Египет, куда ездила со своей старшей дочерью - наследной принцессой Елизаветой. Там дамы посетили официальное открытие выставки королевы Елизаветы во дворце барона Эмпена в Каире. А также сфотографировали в том же отеле, где останавливалась королева Елизавета 100 лет назад.

Королева Матильда с дочерью Елизаветой / Фото: Getty Images

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