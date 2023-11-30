В лаконичном платье и с новой укладкой: принцесса Кейт с мужем Уильямом приветствовали шведскую кронпару

Кейт и Уильям снова воссоединились с кронпринцессой Викторией и кронпринцем Даниэлем, на днях прибывших в Великобританию с визитом.

Их встреча, фотография с которой была опубликована в королевском аккаунте в соцсети X, состоялась в Виндзорском замке.

"Приятно приветствовать наследную принцессу Швеции и принца Даниэля сегодня утром в Виндзоре", — подписала команда Уильяма и Кейт фотографию четверки, опубликованную в социальных сетях, добавив смайлик с изображением шведского флага.

A pleasure to welcome The Crown Princess of Sweden and Prince Daniel to Windsor this morning pic.twitter.com/y3v7o8nPP4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 30, 2023

Принцесса Уэльская была в платье-миди Emilia Wickstead, туфлях-лодочках от Emmy London, волосы распустила и выровняла, и надела серьги принцессы Дианы с двойным сапфиром и бриллиантами.

Кронпринцесса Виктория была в укороченном твидовом жакете красного цвета alice + olivia под которым была шелковая блузка Stenströms и черные брюки. Обула принцесса остроносые туфли-лодочки.

Сегодня вечером обе пары собираются посетить представление в Royal Variety Performance в Лондоне.

За последние годы обе пары несколько раз проводили время вместе. Члены шведской королевской сеьи были приглашены на свадьбу Уильяма и Кейт в 2011 году, а британская пара посетила их в январе 2018 года. В начале 2023 года кронпринцесса Виктория сопровождала своего отца, короля Швеции Карла Густава на коронации короля Чарльза III в мае.

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