В лаконичном платье и с огромной брошью на груди: королева Максима нанесла визит в Вашингтон

Ее Величество королева Максима встретилась с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

Для нового выхода в свет королева выбрала лаконичное платье-мини, декорированное рюшей, а к груди прикрепила крупную брошь в виде гроздьев из черных камней. В ушах у Максимы были черные серьги-висюльки, а на запястьях несколько золотых браслетов. Обута она была в кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Максима собрала волосы в низкий пучок, сделала насыщенный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы. Выглядела королева элегантно и улыбалась.

Королева Максима / Фото: Getty Images

После возвращения из США королева Максима уже успела посетить вместе со своим супругом королем Виллемом-Александром новогодний прием на котором королевская чета принимала несколько сотен гостей из числа политиков и государственного управления, а также из различных слоев голландского общества.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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